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كنزي ديابكتب - أحمد أيوب:
نشرت كنزي دياب، ابنة السوبر ستار الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعهصور وظهرت فيها وهي مرتدية مايوه مع صديقتين لها في
يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي كبير، 28 مارس المقبل، في مدينة دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. ابنة عمرو دياب تثير ضجة بظهورها بالـ"مايوه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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