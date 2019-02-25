بالصور .. ابنة عمرو دياب تثير ضجة بظهورها بالـ"مايوه"

كنزي دياب

كتب - أحمد أيوب:

نشرت كنزي دياب، ابنة السوبر ستار الهضبة عمرو دياب، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعه

صور وظهرت فيها وهي مرتدية مايوه مع صديقتين لها فيشاطي "بورتوبيلو" في اليونان، ونالت الصور إعجاب محبيها.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي كبير، 28 مارس المقبل، في مدينة دبي.

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