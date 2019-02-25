بطريقة كوميدية.. محمد محمود عبد العزيز يكشف كواليس تصوير "قيد عائلي"

محمد محمود عبد العزيز

كتب - أحمد عمرو:

كشف النجم محمد محمود عبد العزيز كواليس تصوير مسلسل "قيد عائلي" بطريقة كوميدية، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وعلق كاتباٌ: "يا مسهل يا كريم يا رب، من كواليس تصوير مسلسل قيد عائلى و انا قاعد مستنى يجهزوا المشهد، دعواتكم..برضه ماحدش قالى اسمى الكاركتر اللى بكلمكوا بيه ده ايه ؟ اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا

عنا".

يذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز يشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، و التي تدور أحداثه حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلفهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة، و المسلسل بطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، نبيل نور الدين، ياسمين نيازي، عمر الشناوي، هشام المليجي، هالة فاخر، ميرهان حسين،

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محمد رياض، إنعام سالوسة، خالد سرحان، نضال الشافعي، رامي وحيد، ميرنا وليد، صلاح عبدالله، محمد عز، محمد نجاتي، منة فضالي، صبري فواز، هدى، دنيا، سيمون.