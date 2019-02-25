غدا.. وفاء سالم ضيفة "السفيرة عزيزة"

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وفاء سالمكتب - أحمد عمرو:
تحل النجمة وفاء سالم، غدًا الثلاثاء، ضيفة علي برنامج "السفيرة عزيزة"، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "انتظروني غداً الثلاثاء عصرًا على Dmc".
يذكر أن الفنانة السورية وفاء سالم تشارك
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