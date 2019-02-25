غدا.. وفاء سالم ضيفة "السفيرة عزيزة"

وفاء سالم

كتب - أحمد عمرو:

تحل النجمة وفاء سالم، غدًا الثلاثاء، ضيفة علي برنامج "السفيرة عزيزة"، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "انتظروني غداً الثلاثاء عصرًا على Dmc".

يذكر أن الفنانة السورية وفاء سالم تشارك

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في بطولة مسلسل "ابن أصول"، و الذي تدور قصته حول رجل يدعى ميشو يمتلك شركة ألماس و محلات دهب و هو شخص مقتدر و محترم و يتمتع بخفة الظل ومعتطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها، و المسلسل بطولة كل من حمادة هلال، آيتن عامر، سوزان نجم الدين، عماد رشاد، محمد نجاتي، أحمد كرارة، كريم أبو زيد، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، إيناس سالم، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، و من تأليف أحمد محمود أبو زيد، و إخراج محمد بكير.