هند صبري تنتظر عرض الكنز ٢

كتب - أحمد أيوب:

تنتظر النجمة هند صبري عرض فيلمها الجديد الكنز ٢ خلال شهر مارس عرضا جماهيريا في مصر والوطن العربي،و هو التعاون الخامس بينها والمخرج الكبير شريف عرفة بعد الجزيرة بجزئيه والكنز ١ وظهورها كضيفة شرف في فيلمه الممر.

الكنز تأليف عبد الرحيم كمال ويشارك هند في بطولته كل من النجوم محمد

سعد ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق وروبي وأحمد حاتم وأحمد مالك وعدد كبير من النجوم .

وكان جزؤه الأول قد عرض منذ عامين وحقق نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا وقت عرضه.

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على صعيد آخر انتهت هند من تصوير دورها كضيفة شرف

في فيلم الممر مع المخرج شريف عرفة مع النجوم احمد عز وإياد نصار وعدد كبير من النجوم وتنتجه شركة الماسة.

و تواصل تصوير فيلم الفيل الأزرق ٢ مع المخرج مروان حامد ويشاركها بطولته النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنتجه شركة سينرجي فيلمز.

وتنتظر عرض فيلمها التونسي نورا تحلم مع المخرجة هند بن جمعة والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وايمان الشريف وإنتاج شركة بروباجندا.