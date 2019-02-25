تنتظر النجمة هند صبري عرض فيلمها الجديد الكنز ٢ خلال شهر مارس عرضا جماهيريا في مصر والوطن العربي،و هو التعاون الخامس بينها والمخرج الكبير شريف عرفة بعد الجزيرة بجزئيه والكنز ١ وظهورها كضيفة شرف في فيلمه الممر.
الكنز تأليف عبد الرحيم كمال ويشارك هند في بطولته كل من النجوم محمدسعد ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق وروبي وأحمد حاتم وأحمد مالك وعدد كبير من النجوم .
وكان جزؤه الأول قد عرض منذ عامين وحقق نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا وقت عرضه.
على صعيد آخر انتهت هند من تصوير دورها كضيفة شرف
و تواصل تصوير فيلم الفيل الأزرق ٢ مع المخرج مروان حامد ويشاركها بطولته النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وتنتجه شركة سينرجي فيلمز.
وتنتظر عرض فيلمها التونسي نورا تحلم مع المخرجة هند بن جمعة والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وايمان الشريف وإنتاج شركة بروباجندا.
كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تنتظر عرض الكنز ٢ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.