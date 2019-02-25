بالفيديو: رامي مالك يسقط من على المسرح بعد تسلمه جائزة الأوسكار

تعرض النجم الأميركي من أصل مصري، رامي مالك، لموقف محرج بعد لحظات من تتويجه كأفضل ممثل بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم «بوهيميان رابسودي».

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات رجال الصحافة الذين حضروا حفل «الأوسكار» الـ91 على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، سقوط رامي من على المسرح بعد لحظات من تسلمه الجائزة، حيث فقد توازنه تمامًا وسقط أرضًا بجانب المنصة.

وحاول مالك إخفاء حرجه من السقوط، برسم ابتسامة على وجهه، وسط مجموعة من المسعفين الذين تدخلوا لفحصه بشكل عاجل والتأكد من سلامته.

ومن المعروف أن جائزة الأوسكار تعتبر من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم، وتقدمها سنويًا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وحضر الحفل الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهر شالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد

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أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وغيرهم.



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