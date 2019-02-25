اتهام عاصي الحلاني بشراء لقب لابنه الوليد في "ديو المشاهير"

لم يخرج فوز الوليد الحلاني ابن الفنان عاصي الحلاني عن التوقعات، إذ أنّ حضوره في البرنامج أصلاً كان مستغرباً، خصوصاً أنّه ليس من المشاهير كما تفرض قواعد البرنامج.

فقد بدا الوليد متمكّناَ بأدائه، وحظي باهتمام خاص، وبدا أن آل الحلاني نجوم الموسم الحالي، إذ استضاف البرنامج الفنان عاصي الحلاني، كما عاد واستضاف الفنانة ماريتا الحلاني التي غنّت مع شقيقها الوليد.

الوليد الذي أظهر موهبة في الغناء بالعربية والانكليزية وحتى باللغة التركية، كان قد انتقل إلى الحلقة النهائية مع فاليري ابو شقرا والكوميدي عباس جعفر، ولدى الإعلان عن فوزه باللقب لم يظهر أي استغراب، كما لو كان قد ضمن الفوز، ما دفع بالمتابعين إلى شنّ حملة على البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنّه فقد مصداقيته، وأنّ عاصي الحلاني اشترى الفوز لابنه، مقدّمة لإطلاقه في عالم الفن.

وتساءل كثيرون ألم يكن بإمكان الوليد أن يتقدّم إلى برامج المواهب مثل "ذا فويس" مثلاً، بدلاً من منافسة المشاهير وهو ليس منهم، ولاحقاً التفوّق عليهم؟