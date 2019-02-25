بالصور: شاهدوا فهرية أفجان في أسابيع حملها الأخيرة

التقطت كاميرات الباباراتزي الممثلة التركية فهرية أفجان، مع زوجها الممثل بوراك أوزجيفيت وهما يخرجان من عيادة الطبيب النسائي، حيث تخضع فهرية للفحوصات الروتينية.

فهرية قالت للصحافيين إنّها بلغت شهرها الثامن، ومن المتوقع أن تلد طفلها في شهر مارس المقبل.

وقد بدت معالم الحمل واضحة جداً على فهرية، التي اشتكت من الزيادة المفرطة في وزنها، وقالت إنّها لم تتمكن من كبح شهيّتها رغم تحذير الأطباء لها من زيادة الوزن.

من جهة ثانية، نفت فهرية ما يشاع عن أنّها ستقوم بولادة ابنها في ألمانيا حيث تقيم عائلتها، وقالت إنّ الطفل سيولد في اسطنبول.

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