لهذا السبب.. نجوم الثمانينيات يجتمعون من جديد

اجتمع عدد من نجوم الثمانينات خلال عيد ميلاد المطرب علاء عبد الخالق، حيث شهد الحفل حضور كل من الفنان مصطفى قمر وحميد الشاعري ومحمد محيي وهشام عباس وحسام حسني، فكلهم حرصوا على الوجود بجانب علاء عبد الخالق في هذه المناسبة السعيدة، وقام كل منهم بغناء عدد من الأغاني التي اشتهر بها في فترة الثمانينات، وشهد الحفل تقديم عدد متنوع من الأغاني الرائعة التي مازالت محفورة في تاريخ الجمهور حتى الوقت الحالي، والتي تخلق جوًا من السعادة والبهجة عند سماعها.

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قدم المطرب مصطفى قمر خلال الحفلة أغنية «سكة العاشقين»، بالإضافة إلى أغنية «وهنقول إحنا لسه حبايب» و«يا ليلة»، حرص المطرب والملحن حميد الشاعري على تهنئة المطرب علاء عبد الخالق في عيد ميلاده قائلًا: «عيد ميلاد صديق العمر علاء عبد الخالق كل سنة وأنت طيب يا غالي».

قام المطرب حسام حسني خلال الحفل بغناء أغنية «لولاش» التي اشتهر بها في فترة الثمانينات وحتى الوقت الحالي، أما الفنان هشام عباس فقام بالمشاركة في الحفل من خلال أغنية «لكان على الخاطر».

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وأخيرًا الفنان علاء عبد الخالق، فحرص هو الآخر على المشاركة في الغناء، وقدّم أغنية «قلبي طيارة ورق».

