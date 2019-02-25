بالصور.. تامر حسني يؤدي مناسك العمرة برفقة شقيقه

حرص حسام حسني، مدير أعمال وشقيق الفنان تامر حسني، على مشاركة جمهور شقيقه صورة من أمام الكعبة بملابس الإحرام، وكتب على الصورة: «الحمد والشكر لله... صباحكم أبيض إن شاء الله»، وقام الفنان تامر حسني برحلة العمرة، بعد النجاح الملحوظ التي شهدته حفلته بالسعودية، حيث شارك بها عدد كبير من أبناء المملكة.

واستمرت الحفلة 3 ساعات، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، في المملكة العربية السعودية، قدم من خلالها الفنان تامر حسني باقة من أجمل أغانيه وأحدثها، ومن بينها أغنية «عيش بشوقك» التي بدأ بها الحفل، وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والترديد وراءه، ثم قام بغناء أغنية «كل مرة»، و«بنت الإيه»، و«قرّب حبيبي»، و«أكتر حاجة».

اقرئي أيضا : هكذا طمأنت إليسا جمهورها على حالتها الصحية

من ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، خلال الأيام المقبلة، للبدء في تصوير دوره في فيلم «كل سنة وانت طيب»، والذي يقدم من خلاله شخصية جديدة لم يسبق له أن قدمها من قبل للجمهور، ومن المتوقع أن يحصل الفيلم على نسبة إقبال كبيرة خلال الأيام الأولى من طرحه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية كان فيلم «البدلة» الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد وقت عرضه بالسينمات، وحقق نسبة إيرادات عالية، وآخر أعماله الغنائية كان كليب «عيش بشوقك».