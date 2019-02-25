صدمة نفسية لمصطفى خاطر بعد وفاة والدته

رحلت والدة الفنان مصطفى خاطر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرضها لأزمة صحية، الأمر الذي أدخله في حالة حزن عميقة، ومن المقرر أن يستقبل العزاء يوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد صلاة المغرب.

من ناحية أخرى، كان الفنان مصطفى خاطر قد بدأ في تصوير مسلسله الجديد «طلقة حظ»، المقرر أن يخوض من خلاله الموسم الرمضاني المقبل، ويقدم فيه مصطفى دورًا جديدًا لم يسبق له أن قدمه خلال الأعمال الدرامية التي شارك فيها، ومن المتوقع أن يحمل دوره مفاجأة لجمهوره، ويشاركه في بطولة «طلقة حظ» عدد كبير من نجوم الفن والدراما، من بينهم الفنانة هبة مجدي، آيتن عامر، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

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وكان المخرج أحمد خالد أمين حريصًا على نشر صورة جديدة مع مصطفى خاطر ومحمد علي من داخل الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتب عليها: «كل التوفيق والنجاح إن شاء الله».

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى خاطر احتفل بعيد ميلاده خلال الأيام الماضية، وحرص عدد كبير من أبطال فريق «مسرح مصر» على تهنئته؛ من خلال نشر صور له تجمعهم معه عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».