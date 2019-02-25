نجل توفيق الدقن يتبرع بمقتنيات والده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أهدى المستشار ماضي توفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، بعض المقتنيات الخاصة بوالده، إلى المركز القومي للمسرح.

المقتنيات المُهداة للمركز القومي للمسرح، عبارة عن “روب ورابطتي عنق، كان يرتديهم توفيق الدقن خلال مشاهده بمسرحية “حلاوة زمان”، وخطاب بخط يد الدقن موجه للمسرح القومي، بالإضافة إلى الكارت الشخصي لتوفيق الدقن، وشهادة انتخاب الاتحاد الإشتراكي العربي الخاصة به، وأيضا ثلاثة خطابات مُرسلة لتوفيق الدقن قبل وفاته من معجبيه”.

ووعد نجل الفنان الراحل بإهداء المركز مزيدًا من المقتنيات خلال الفترة المُقبلة، ثقة منه بمشروع الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والخاص بإقامة جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

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يذكر أن الفنان توفيق الدقن، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950، و بدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد من خلال أدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم ” ظهور الإسلام” عام 1951.

التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات ثم التحق بالمسرح القومي وظل عضوًا به حتى إحالته إلى التقاعد.

اشتهر بأدوار الشر وإن لم يخل أدائه من خفة ظل، وكان ناجحًا في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب تلك الأدوار، وتوفى في 26 نوفمبر 1988 بعد ازمة صحية تعرض لها في مستشفى الصفا بالجيزة عن عمر يناهز الـ 65 عامًا.