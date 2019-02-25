لماذا تغيبت بريانكا شوبرا عن حفل «بيبي شاور» صديقتها ميجان ماركل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أقامت دوقة ساسيكس ميجان ماركل خفلة “بيبي شاور” في نيويورك للأصدقاء المقربين يوم الأربعاء 20 فبراير، شارك مشاهير مثل أمل كلوني ، سيرينا وليامز ، لكن كان واضحاً غياب صديقتها الممثلة بريانكا شوبرا.

يمكن للمرء أن يتذكر أن بريانكا حضرت حفل زفاف ميجان للأمير هاري العام الماضي في مارس، ومن المعروف أن الممثلة قريبة من الدوقة التي كانت تعمل سابقا ممثلة.

يوم الأربعاء ، وخلال توقيت إقامة حفل ماركل في فندق في نيويورك ، وتم التقاط العديد من الصور للضيوف، وفي الوقت نفسه ، نشرت بريانكا صوره شخصيه مشمسة من بيفرلي هيلز في اليوم ذاته.

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واتضح ان بريانكا لا يمكن أن تكون جزءا من احتفال ميجان الخاص لأنها كانت لديها التزامات بالعمل السابق في لوس انجلوس. كانت مشغولة بالاجتماعات الخاصة ببعض الأعمال.

ميجان تتوقع طفلها الأول من زوجها الأمير هاري. ومن المقرر أن تلد في أبريل، وتعد هذه الرحلة إلى الولايات الأمريكية هي الأولى لها بعد حفل الزفاف في مايو 2017.

تزوجت ميجان في مراسم زفاف ملكية في قلعة وندسور في المملكة البريطانية، من الأمير هاري وهو حفيد الملكة اليزابيث والسادس على العرش البريطاني.