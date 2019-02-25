مشاهير من بوليود سقطوا في بئر الاستغلال السياسي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في مشهد صادم، كشفت «كوبرابوست» Cobrapost وهي شركة صحافة هندية غير ربحية عن العديد من مقاطع الفيديو السرية لما يصل إلى ثلاثين من مشاهير بوليوود، ونجوم التليفزيون والممثلين الكوميديين الذين وافقوا على إنشاء مواقع وسائل تواصل اجتماعي لصالح حزب سياسي في مقابل المال.

كان تحقيق بعنوان “عملية كاريوكي” Operation Karaoke، أصدره الموقع الشهير، قد نفض الغبار عن أسماء كبيرة في صناعة السينما الهندية، انخرطوا في هذه الممارسة غير الأخلاقية في أعقاب الانتخابات العامة 2019.

ويُظهر هؤلاء النجوم في مقاطع فيديو موافقتهم على الاستفادة من حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام من خلال نشر رسائل مشحونة سياسيا لدعم حزب سياسي معين.

مشاهير بوليوود الذين وافقوا على أن يكونوا جزءا من هذه الممارسة هم المطربين أبهيجيت باتاشارية، كايلاش خير، ميكا سينغ، بابا سيغال. ومن بين الكثير من الممثلين هي فيفيك أوبروي، جاكي شروف، شاكتي كابور، سونو سود، أميشا باتل، ماهيما تشودري، بونيت اسار، سوريندرا بال، شرياس تالبادي، بانكاج ضهير، ابنه نيكيتين ضهير، تيسكا شوبرا، روهيت روي، ديبشيخا ناجبال، أخيلندرا ميشرا، راهول بهات، سالم زيدي، راخي ساوانت، أمان فيرما، هيتن تخواني وزوجته جوري برادهان، إيفلين شارما، مينيسها لامبا، كوينا ميترا، بونام باندي وساني ليون.

أما الممثلين الكوميديين الذين تم الكشف عنهم هم راجو سريفاستافا، سونيل بال، راجبال ياداف، أوباسانا سينغ، كروشنا أبهيشيك وفيجاي إيشوارلال باوار. ومصممو الرقص غانيش اشاريا وسيث.

Advertisements

وفي المقابل، بعض المشاهير الذين رفضوا قبول العرض هم فيديا بالان Vidya Balan وارشاد وارسي Arshad Warsi ورازا مراد Raza Murad وسومايا تاندون Saumya Tandon.

وفي التفاصيل، كان مراسلو كوبراست قد قاموا بإجراء مقابلات مع المشاهير المذكورين وهم مجهزين بكاميرات مخفية، وسألوهم عما إذا كانوا يرغبون في الترويج لحزب سياسي معين على وسائل التواصل الاجتماعي في مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتراوحت المبالغ من 20 إلى 50 ألف روبية، وذكر التقرير أن بعض النجوم طالبوا بالمال نقدًا ومقدمًا. في البداية، قيل للنجوم أنهم ليسوا جزءا من حملة سياسية رسمية، ولكنها كانت جزءا من تكتيك يعتمد على القيام بالأشياء بمكر.

وقال المتحدث باسم كورابوست” إن التحقيق قد أجُري لفضح المشاهير الراغبين في إقرار أجندة سياسية مقابل مكاسب نقدية”.

وزعم أن ممثلين مثل سونو سود، الذي قدم أفلاما مثل “simmba” و“dabangg”، طالب بمبلغ مليون دولار بعقد لمدة ثمانية أشهر، وآخرون أرادوا الأموال نقدً لأغراض التهرب الضريبي، أما نجمة الأباحية السابقة وممثلة بوليوود ساني ليون قالت انها ستدعم حزب “بهاراتيا” إذا ما مُنح زوجها دانيال ويبر الجنسية الهندية في المقابل.