لماذا لا تدخل جميلات بوليود في السياسة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

قد لا تكون الانتخابات مثل مسابقة الجمال، لكن من قال إن النساء الجميلات لا يمكنهن أن يمارسن السياسة الجادة، سؤال تطرحه الممثلة اهانا كومرا Aahana Kumra التي لعبت دور بريانكا غاندي في فيلم The Accidental Prime Minister.

قبل انتخابات البرلمان الهندي ” لوك سابها”، وجه نائب رئيس وزراء ولاية بيهار وأحد كبار قيادات حزب “بهاراتيا جاناتا” سوشيل كومار مودي انتقادات لبريانكا غاندي بالقول إن الانتخابات “ليست مسابقة جمال”.

قالت الممثلة الشابة بحسب ما نقله موقع timesofindia “لماذا لا تستطيع امرأة جميلة أن تلعب في السياسة؟ إنها (بريانكا غاندي) رائعة، ولماذا لا؟ هل الهند مليئة بالرجال أو الأشخاص القبيحين الذين ليسوا لطيفين؟ هل يجب أن يكونوا من كبار السن طوال الوقت؟

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وأضافت في المقابلة: ” لماذا لا تستطيع امرأة أصغر سنًا المشاركة في السياسة النشطة؟ لماذا يجب عليهم تجنب شخص ما. هناك عدد قليل جدا من النساء يعملن في السياسة الهندية، وأنا أؤيد تماما اللواتي يشاركن بنشاط”.

جاءت تساؤلات الممثلة الجميلة خلال حديثها إلى وكالة الأنباء الهندية IANS على هامش أسبوع لاكمي للموضة LAKME Fashion 2019، حيث كانت تسير على منصة عرض الأزياء.

الفيلم يصور حياة رئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ، والذي يقدم نظرة من وراء الكواليس لإدارة الدولة، حول الخبير الاقتصادي والسياسي الذي شغل منصب رئيس وزراء الهند في الفترة من 2004 إلى 2014

وهو من أخراج فيجاي جوته، ويضم أنوبام خير في دور مانموهان سينغ والممثلة الألمانية سوزان برنيرت في شخصية سونيا غاندي رئيس الحزب المؤتمر وأهانا كومرا في دور بريانكا غاندي وأرجون ماثور في دور راهول غاندي و اكشاي خانا في دور سانجايا بارو.