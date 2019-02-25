بعد مرور عام على وفاة سريديفي: مشاهير الفن يتذكرون أسطورة بوليوود.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مر عام بالضبط منذ وفاة أسطورة بوليوود النجمة سريديفي في غرفتها الفندقية في دبي، مما أدى إلى موجات صادمة في الوسط الفني في بوليوود و جميع أنحاء العالم.

كانت الممثلة ، التي كانت تبلغ من العمر 54 عامًا عندما توفيت ، تمتلك حالة مهنية عالية وسجل مليء بالعطاء الفني والسينمائي المتنوع، قد امتد إلى العديد من اللغات وأكثر من أربعة عقود (ظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة عندما كانت طفلة في عام 1967 في فيلم Thunaivan ).

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مع ذكرى مرور عام على وفاتها اليوم ، قام العديد من نجوم بوليوود البارزين والهنود المشهورين بمشاركة تعازيهم مرة أخرى على حساباتهم الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي تويتر و انستجرام.

فقد شارك المخرج شيخار كابور صورة للممثلة في مجموعة من أشهر أفلامها ، وشاركت ابنتها البالغة من العمر 21 عاما ، الممثلة الصاعدة جانفي كابور ، صورة لهما معاً وهما يدا بيد”.

أما المخرجة فرح خان فقد نشرت على حسابها صورة ترجع لعام 1994 مع سريديفي، وكتبت خان “عندما بدأت للتو في مسيرتي المهنية ، كانت مساندة ومحفزة للغاية”.