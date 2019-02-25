بينهم نانسي عجرم وإليسا.. نُجوم يهنئون بفوز نجل عاصي الحلاني في "ديو المشاهير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُوّج الوليد الحلاني، ابن فارس الغناء العربي الفنان عاصي الحلاني، بلقب نجم برنامج "ديو المشاهير"، Celebrity Duets 2019 في موسمه الثالث، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.

وحرص عدد من نجوم الوطن العربي على تهنئة عاصي الحلاني، بفوز ابنه الوليد بهذا اللقب بعد منافسة شرسة، وترصد "فوشيا"، أبرز التهنئات.

حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على تهنئة عاصي الحلاني، وابنه الوليد، فكتبت عبر حسابها على تويتر: "مبروك للوليد الحلاني نجم، ديو المشاهير، ومبروك لأهلك فيك".

وأضافت: "مش غريبة على ابن عاصي الحلاني يكون هالقد صوته حلو، وموهوب ومهضوم وخلوق، وأهلا وسهلا فيك بيناتنا".

فيما رد عليها عاصي الحلاني قائلًا: "الله يباركلك بعيلتك وبصحتك وتضلي أحلى نجمة منشوف حالنا بنجوميتك ونجاحك حبيبة القلب والغالية نانسي".

النجمة إليسا التي تجمعها صداقة قوية بالنجم عاصي الحلاني، هنأت هي الأخرى ابنه الوليد على هذا الفوز، فقالت عبر "تويتر": "أحلى إنجاز لإلك، غير إنك فارس الغناء العربي، وتاريخك بيحكي عنك، هوي إنك جبت أحلى ولاد بموهبتن وفنن وأخلاقن، ألف مبروك للوليد".

ورد عليها عاصي الحلاني قائلًا: "حبيبة القلب اليسا الغالية الله يحفظك وتضلي أحلى نجمة منشوف حالنا فيها والله يعطيكي كل شي حلو لأنك بتستاهلي كل الخير".

ووجهت المطربة اللبنانية نجوى كرم، التي أحيت حفل الحلقة الختامية رسالة عبر تويتر، قالت فيها: "مبارك للوليد وإن شاء الله تكون أيامك مزينة بالنجاح، مثل أبيك وأختك".

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وردّ عليها عاصي الحلاني، قائلًا: "الله يبارك بعمرك حبيبة قلبي طلتك فيها سحر وجمال وكانت ليلة رائعة مليئة بالفرح والفن الراقي الله يديم عليكي الصحة والنجومية".

وأضافت الإعلامية اللبنانية جومانة بوعيد، تغريدة لها عبر تويتر، هنأته فيها قائلًة: "مبروك للصوت الحلو، والشاب الحلو المرتب زينت المسرح بصوتك وانت نجم الموسم تتوجت وإن شاء الله مستقبلك يكون متوّج بنجاح دايم".

وردّ عليها الوليد قائلًا: "شكرًا كثير كلك ذوق".

وحرص المغني اللبناني ناجي أسطا، على توجيه تهنئة للوليد فقال: "ألف مبروك للوليد الحلاني مش غريب من عائلة فنّية على رأسها فارس الغناء العربي، عاصي الحلاني يكون فيها صوت وأخلاق وكاريزما الوليد".

وكان لعاصي الحلاني، رد فعل آخر على فوز ابنه الوليد، فنشر مقطع فيديو عبر "تويتر"، لأغنية "ما بحلف إلا بعيونك".

وأعربت شكران مرتجي، عن سعادتها بفوز الوليد فكتبت عبر تويتر: "مبروك الوليد عاصي الحلاني برافو الله يوفقك يارب ويعطي العافية لكل النجوم وللغالي عباس جعفر وحبيبتي ليليان نمري والبارود والكل الكل الكل وأكيد لأسرة ديو المشاهير وأنابيلا هلال ولجنة الحكم".

يُذكر أن برنامج "ديو المشاهير"، هو النسخة العربية من برنامج الغناء الخيري العالمي، يقوم أهم المطربين المحترفين بتشكيل فريق مع 13 شخصية معروفة في مجالات فنية عدّة، ومن خلفيات مختلفة، عدا الغناء، ويُبثّ البرنامج مباشرة على الهواء أمام الجمهور ولجنة التحكيم والمشاهدين الذين يصوتون لهم بهدف استبعاد أحد المشتركين بشكل أسبوعي.