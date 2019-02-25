غلين كلوز بحفل الأوسكار.. شاهدي فُستانها الذهبي المُزين بـ 4 ملايين حبة خرز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت الممثلة المخضرمة غلين كلوز الأنظار على السجادة الحمراء ليلة الأحد أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 وهي ترتدي فستانا ذهبيا مخصصا من علامة كارولينا هيريرا.

كلوز، التي فقدت جائزة أفضل ممثلة لصالح أوليفيا كولمان، كشفت في حديثها مع برنامج انترتيمنت قبل بداية الحفل، أن فستانها الذهبي المخصص مصنوع من أربعة ملايين حبة من الخرز وبلغ وزنه 42 باونداً أي قرابة 20 كغم.

ويأتي الفستان بتصميم الكاب وقد وصفته النجمة بأنه "مثل الذهب المنصهر" وقد صممه خصيصا لها المصمم ويس غوردون من علامة كارولينا هيريرا وقد أتى بذيل طويل ومنسدل.

وتمت خياطة كل حبة من الخرزات الزجاجية الرقيقة يدويا بواسطة 40 حرفيًا في ورشة كارولينا هيريرا في نيويورك على شكل كل نمط مطرز تم إنشاؤه في ورشة عمل متخصصة في مومباي، حيث يتم تطوير وتصميم أنماط التطريزات منذ أكثر من 25 سنة.

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كما خطفت النجمة الأنظار في حفل "فانيتي فير" لما بعد جوائز الأوسكار، ببدلة جمبسوت سوداء واسعة من دون حمالات بكاب أسود شفاف مزين بالكريستال.