شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "الرجال لهم رؤوس" تمثل مصر بمهرجان "دبا الحصن للمسرح الثنائي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمثل مصر بمهرجان " دبا الحصن للمسرح الثنائي " مسرحية " الرجال لهم رؤوس " للمخرجة سماح السعيد والكاتب الكبير محمود دياب، وهي من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وبطولة علاء قوقة وإيناس المصري .

يشارك في المهرجان أيضا 4 مسرحيات أخرى من بلدان عربية مختلفة، فمن الإمارات العربية المتحدة مسرحية " ما زال الثلج يسقط " للمخرج حافظ آمان ومن دولة فلسطين مسرحية "المغتربان" للمخرج إيهاب زاهدة ومن الكويت مسرحية " الزبون الصعب " للمخرج سعود القطان ومن سلطنة عمان مسرحية " تفاصيل الغياب " للمخرج سعيد أسعد عامر.



مسرحية الرجال لهم رؤوس بطولة علاء قوقة وايناس المصري

ويعقب جميع هذه المسرحيات ندوات نقدية تقرأ وتناقش جماليات ودلالات هذه العروض وتنظم هذه الندوات بصفة يومية بعد تقديم العرض مباشرة.

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مهرجان " دبا الحصن للمسرح الثنائي " تنظمه إدارة المسرح في دائرة الثقافة والتي يديرها أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة ومدير المهرجان الذي هو متخصص بالعروض المسرحية الثنائية "الديوـ دراما"، التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة وقد شاركت مصر في الدورة السابقة بمسرحية "الخلاص" من تأليف وإخراج محمد مرسي.