شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. إدوارد يسخر من "جاكيت" أحمد حاتم فى كواليس "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان إدوارد، على مشاركة جمهوره بصورة من كواليس تصوير مسلسل "حكايتى"، وظهر إدوارد برفقه الفنان أحمد حاتم، والمخرج أحمد سمير فرج، وسخر إدوارد من الجاكيت الذي يرتديه أحمد حاتم فى الكواليس قائلا:"أحلى جاكت ده يا حاتم ولا إيه".

ويشارك إدوارد فى مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

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ادوارد و أحمد حاتم و أحمد سمير فرج ادوارد و أحمد حاتم و أحمد سمير فرج