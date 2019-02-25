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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة إنجى المقدم لآسر ياسين بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إنجى المقدم على تهنئة آسر ياسين بمناسبة عيد ميلاده الـ38، وآسر من مواليد 25 فبراير 1981.
ونشرت إنجى صورة لها مع آسر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد.. إلى واحد أستمتع معه بالنقاشات الطويلة، وتبادل الأفكار كذلك وقضاء أوقات ممتعة معه بجانب العمل.. عيد ميلاد سعيد صديقى وأخى الأكثر أصالة ونقاء".
يذكر أن آخر أعمال آسر ياسين فى الدراما مسلسل "30 يوم"، والذى شارك فى بطولته باسل الخياط، نجلاء بدر، وليد فواز، إنجى المقدم، أحمد خالد صالح، نورهان، هند عبد الحليم، سلوى محمد على، مجدى بدر، نورهان، نور محمود وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام على.
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