شكرا لقرائتكم خبر عن بخط يدها.. ننشر رسالة أنغام لأحمد إبراهيم بأول عيد ميلاد له بعد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 9 فبراير الماضى كان أول عيد ميلاد للموزع الموسيقى أحمد إبراهيم ومعه النجمة أنغام كزوجة، حيث شغل خبر زواجهما الوسط الفنى، خاصة وأنهما لم يعلنا عنه على الإطلاق، ولم يعلم أحد بهذه الزيجة إلا عندما تناولتها الصحافة والمواقع المختلفة، وفى مقدمتهم ”الخليج 365”، الذى انفرد بكواليس هذه الزيجة.

وينشر ”الخليج 365”، برقية تهنئة نجمة الغناء أنغام لزوجها الجديد الموزع أحمد إبراهيم، فى أول عيد ميلاد له وهى على ذمته كزوجة، وجاء نص الرسالة التى كتبتها أنغام لزوجها الموزع أحمد إبراهيم كالتالى :" كل سنة وانت غالى وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبى وحب عمرى يا أحمد، وكل سنة وانت سندى، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله".. بحبك إمضاء أنغام.



رسالة أنغام لزوجها

ومن المعروف أن أحمد إبراهيم أحد الموزعين الموهوبين الذين فرضوا أسماءهم بقوة على الساحة، حيث تعاون مع كبار نجوم الأغنية فى الوطن العربى، فبجانب أنغام تعاون مع النجوم إليسا ونانسى عجرم وتامر حسنى ومحمد حماقى وغيرهم.

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وكان" الخليج 365"، قد انفرد بخبر زواج النجمة أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى تعاون معها فى ألبومها الجديد ، والذى يحمل عنوان "حالة خاصة جدا" وتم طرحه منذ أيام قليلة ، حيث وزع لها 6 أغانى فى هذا الألبوم.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل فى باريس يوم 19 يناير الماضى فى نفس يوم عيد ميلادها.