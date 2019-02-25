شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ورش مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تتزين بأهل النوبة والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت عصر اليوم الورش المقامة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير بتوزيع الجوائز على المتميزين من شباب أسوان.

وشهدت الورش حضورا كثيفا من الجمهور لمشاهدة عروض الشباب المشارك بالورش، وحرص على الحضور المخرج الكبير داوود عبد السيد الذى أبدى إعجابه بالجهد المبذول في الورش والأفلام التي قام بصناعتها شباب أسوان، حيث تم عرض 15 فيلما تنوعت بين الوثائقي والتحريك والقصير قام بصناعتها الشباب المشارك بالورش.

ويعتمد برنامج الورش على تعزيز دور الشباب فى المجتمع من خلال منحه الفرصة للتعبير عن نفسه وأفكاره باستخدام السينما كأحد وسائط التعبير الحديثة، حيث يهتم البرنامج بالفتيات والشبان من سن 7 سنوات وحتى 35 سنة من أبناء محافظة أسوان.

وأقام المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست "وسام سليمان" مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع"، وتهتم الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة ووصولا لشكل السيناريو النهائي، وقام كل متدرب فى ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها خلال الورشة".

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كما قدم المهرجان أيضا لأبناء أسوان ورشة في كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج "محمود سليمان" الذي حصد ما يزيد عن 65 جائزة من مهرجانات عربية ودولية كبيرة علي مستوي الكتابة والإخراج والإنتاج، وتهتم الورشة بالتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائي، وشارك كل متدرب فى صناعة فيلم يقدم فى نهاية الورشة.

والمهرجان قدم أيضا في دورته الثالثة ورشة للرسوم المتحركة للكبار وأشرف عليها "د. أشرف مهدى" المدرس بكلية الفنون الجميلة والمنتج السينمائى، واستهدفت الورشة الشباب من سن 18 إلي 35 سنة، وقام خلالها الطلاب بالتدريب على تقنيات تحريك الرسوم وتطبيقها على لوحات الفنون التشكيلية المصرية.

وبالتعاون مع مدرسة الجيزويت أقام المهرجان ورشة للرسوم المتحركة بالتعاون وقام بالإشراف عليها والتدريب الفنان "إبراهيم سعد" منتج ومخرج ومؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم بالقاهرة، واستهدفت الورشة الأطفال من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة.

وضمت ورش المهرجان أيضا ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقى وأشرف عليها المخرجة "عايدة الكاشف"، واستهدفت الورشة استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان.