هند صبري تواصل تصوير "الفيل الأزرق 2" وتنتظر عرض "الكنز 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة هند صبري تصوير دورها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد، ويشاركها بطولته الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة نيللي كريم، إنتاج سينرجي فيلمز.

من ناحية أخرى، تنتظر هند عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز" في مارس المُقبل، الفيلم هو التعاون الخامس بينها وبين المخرج الكبير شريف عرفة بعد تعاونهما في أفلام: "الجزيرة" بجزئيه والجزء الأول من "الكنز"، وظهورها كضيفة شرف في فيلمه "الممر"، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا.

"الكنز" تأليف عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته "محمد سعد، محمد رمضان، روبي، أحمد رزق، أحمد حاتم".

وتنتظر هند عرض فيلمها التونسي "نورا تحلم" مع المخرجة هند بن جمعة، والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وإيمان الشريف وإنتاج شركة بروباجندا.