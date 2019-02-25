محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة المغربية جيهان خليل، أنها تشارك لأول مرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

وأضافت "جيهان" في تصريح خاص لمصراوي، أن طابع المهرجان نفسه وكونه يهتم بسينما المرأة يدخل في اهتماماتها.

وأشارت إلى إن المهرجان دولي يهتم بتشجيع المبدعات وعرض الموضوعات المتعلقة بشؤون المرأة، وتبحث عن قضاياها.

وأعربت "جيهان" عن سعادتها بحفل الافتتاح وبالمكرمات وبرنامج المهرجان بشكل عام.

وتابعت: "من الأمور الإيجابية إقامة مهرجان لسينما المرأة بمدينة أسوان التي حدث بيني وبينها عشق كبير".

واختتمت حديثها قائلة: "زرت بلدان كثيرة، لكن حالة الصفاء الروحي اللي سعرت بها هنا تجعلني أقول أن أسوان بالفعل أجمل مدينة في العالم".

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كانت هذه تفاصيل خبر جيهان خليل لمصراوي: "أسوان أجمل مدينة في العالم وإقامة مهرجان للمرأة أمر إيجابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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