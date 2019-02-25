خاص| منتج "قصة حب": الفيلم الضعيف هو الذي يعتمد على نجومية أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال ياسر صلاح، منتج وصاحب قصة فيلم "قصة حب"، الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، إنه اهتم مع المخرج عثمان أبو لبن باختيار الفنانين المناسبين للعمل، إيمانًا بأن تقديم فيلم جيد بعناصر مناسبة، سيساهم في الترويج له وفي نجاحه، وليس حجم نجومية أبطاله.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اختيارنا للأبطال كان قائم على أساس مدى قدرتهم على تجسيد الشخصيات بصورة صحيحة، وفي حال نجاحهم في ذلك سيخرج الفيلم بصورة جيدة، وسيفرض نفسه أمام أي فيلم".

وأضاف ياسر "إحنا بنبيع فيلم عناصره: حدوتة جيدة، تصوير، إخراج، موسيقى)، لكن الفيلم الضعيف هو فقط الذي يحتاج الاعتماد على نجومية الممثل، ونسعى لتغيير هذه الفكرة، في الخارج هناك أفلام (بتكسر) الدنيا وليس من بين أبطالها أي فنان مشهور".

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وعن رأيه في استخدام المخرج عثمان أبو لبن لكاميرا "الدرون"، قال "الفيلم يضم عددًا كبيرًا من المشاهد الداخلي، والمخرج لجأ لهذه التقنية ليمنح المشاهد فرصة التنفس، حتى لا يشعر بضيق"، لافتًا إلى أن الميزانية لم تكن منخفضة ولا مرتفعة، ولكن كانت مناسبة للعمل.

واختتم ياسر تصريحاته بالتأكيد على وجود أعمال سينمائية يستعد لتقديمها الفترة المُقبلة، بعد اطمئنانه على "قصة حب"، ومن بينها فيلم سيضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وسيتضمن الكثير من الاستعراضات.

"قصة حب" قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، ياسر الطوبجي، علا رشدي، مؤمن نور، إخراج عثمان أبو لبن.