بالصور.. حضور كثيف في ختام ورش مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهت عصر اليوم الورش المقامة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بتوزيع الجوائز علي المتميزين من شباب أسوان.

وشهدت الورش حضور كثيف من الجمهور لمشاهدة عروض الشباب المشارك بالورش، وحرص المخرج الكبير داوود عبد السيد على حضور الورش، وأبدى إعجابه بالجهد المبذول في الورش والأفلام التي قام بصناعتها شباب أسوان.

وتم عرض 15 فيلم تنوعت بين الوثائقي والتحريك والقصير قام بصناعتها الشباب المشارك بالورش.

ويعتمد برنامج الورش على تعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال منحه الفرصة للتعبير عن نفسه وأفكاره باستخدام السينما كأحد وسائط التعبير الحديثة، حيث يهتم البرنامج بالفتيات والشبان من سن 7 سنوات وحتى 35 سنة من أبناء محافظة أسوان.

وأقام المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع".

وتهتم الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة ووصولا لشكل السيناريو النهائي، وقام كل متدرب في ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها.

Advertisements

كما قدم المهرجان أيضا لأبناء أسوان ورشة كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج محمود سليمان، الذي حصد ما يزيد عن 65 جائزة من مهرجانات عربية ودولية كبيرة على مستوى الكتابة والإخراج والإنتاج.

وتهتم الورشة بالتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائي، وشارك كل متدرب في صناعة فيلم يقدم في نهاية الورشة.

وقدم المهرجان أيضا في دورته الثالثة ورشة للرسوم المتحركة للكبار وأشرف عليها دكتور أشرف مهدي المدرس بكلية الفنون الجميلة والمنتج السينمائي.

واستهدفت الورشة الشباب من سن 18 إلى 35 سنة، وقام خلالها الطلاب بالتدريب على تقنيات تحريك الرسوم وتطبيقها على لوحات الفنون التشكيلية المصرية.

وبالتعاون مع مدرسة الجيزويت أقام المهرجان ورشة للرسوم المتحركة وقام بالإشراف عليها والتدريب الفنان إبراهيم سعد منتج ومخرج ومؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم بالقاهرة، واستهدفت الورشة الأطفال من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة.

وضمت ورش المهرجان أيضا ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقي وأشرف عليها المخرجة عايدة الكاشف، واستهدفت الورشة استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان.