بالفيديو| بعد فوزه بالأوسكار.. رامي مالك يتحدث العربية بالمؤتمر الصحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم المصري العالمي رامي مالك وهو يتحدث اللغة العربية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد إعلان جوائز الدورة الـ91، مساء أمس الأحد.

وتحدث مالك خلال الفيديو قائلًا: "أهلا وسهلا بيكم، وفرصة سعيدة، ومنور بيكم كلم"

وفاز النجم رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 والذي أقيم أمس الاحد على مسرح دولبي في هوليوود.

والمعروف أن رامي يعد أول عربي يحصل على هذه الجائزة في تاريخ الأوسكار.