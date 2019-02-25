تعليق وزير الثقافة اللبناني على عدم فوز نادين لبكي بالأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

علق وزير الثقافة، محمد داوود داوود، عبر حسابه على "تويتر" عن عدم فوز فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بالقول: "بغض النظر عن النتيجة إلا أن لبكي وضعت لبنان مرة جديدة من خلال الفيلم على خريطة العالم، وهذا مكسب كبير ومدعاة فخر. إلى الأمام نادين لبكي، خالد مزنر، وكل فريق العمل".

يذكر أن "كفر ناحوم" كان ينافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي خلال الدورة الـ91 للأوسكار مع 4 أفلام أخرى، منها فيلم "روما" الذي اقتنص الجائزة.

ويعد "كفرناحوم" ثاني فيلم لبناني يرشح لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، بعد فيلم المخرج زياد دويري "القضية 23" الذي ترشح للقائمة القصيرة العام الماضي، وكان حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة عند عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي الأخير، كما رشح في القائمة القصيرة لجائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز أكاديمية السينما البريطانية (بافتا) وفي جوائز الكرة الذهبية (جولدن جلوب).