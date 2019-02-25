عصام حسني: سعيد بتعاوني الخامس مع أنغام بأغنية "هبدأ من الآخر"

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أعرب الشاعر الغنائي عصام حسني، عن سعادته بتعاونه الفني الجديد مع الفنانة أنغام، بأغنية "هبدأ من الآخر" والتي تم طرحها ضمن ألبوم "حالة خاصة جدا".
وفي تصريح خاص لـ "الوفد" قال "حسني": إن الأغنية تمتكتابتها منذ عدة سنوات، ولحنها صديقه الملحن "مصطفى العسال"، وهو الذي عرضها على أنغام.
وأضاف قائلا: أغنية "هبدأ م الآخر" تعتبر خامس تعاون ليا مع الفنانة أنغام،
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