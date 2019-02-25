عصام حسني: سعيد بتعاوني الخامس مع أنغام بأغنية "هبدأ من الآخر"

الشاعر الغنائي عصام حسني

كتبت - مي صادق

أعرب الشاعر الغنائي عصام حسني، عن سعادته بتعاونه الفني الجديد مع الفنانة أنغام، بأغنية "هبدأ من الآخر" والتي تم طرحها ضمن ألبوم "حالة خاصة جدا".

وفي تصريح خاص لـ "الوفد" قال "حسني": إن الأغنية تمت

كتابتها منذ عدة سنوات، ولحنها صديقه الملحن "مصطفى العسال"، وهو الذي عرضها على أنغام.

وأضاف قائلا: أغنية "هبدأ م الآخر" تعتبر خامس تعاون ليا مع الفنانة أنغام،

وده شيء أسعدني جداً لأني من مستمعي أنغام الجيدين، و لأن بدايتي كانت معاها من خلال أغنيتي "عرّفها بيا"، و"حالك"، من ألحان تامر علي وتوزيع فهد، وبعدين أغنية "دلوقتي أحسن" ألحان محمد الطوخي وتوزيع وليد فايد، "طول ما أنت بعيد" ألحان محمّدي وتوزيع مادي.