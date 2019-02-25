شاهد.. محمد كريم يهنئ رامي مالك على جائزة الأوسكار

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نشر الفنان محمد كريم، مقطع فيديو جمعه بـالنجم العالمي رامي مالك، يهنئه على فوزه بجائزة أحسن ممثل في أوسكار 2019، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق كريم على الفيديو قائلا: "الشهر الماضي قلت لك إن جائزة الأوسكار في الطريق لك، والآن
جدير بالذكر أن الفنان رامي مالك ذو الأصول المصرية فاز بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، عن دوره في فيلم Bohemian rhapsody، وتعتبر الجائزة أحسن الجوائز الفنية على مستوي العالم، وبذلك يعتبر مالك أول فنان من أصول عربية يفوز بها.
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