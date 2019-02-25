عمرو عابد يكشف تفاصيل شخصيته في "دماغ شيطان" 

كشف الفنان عمرو عابد أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم "دماغ شيطان" وينتظر طرحة في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عابد في حديث خاص إلى موقع "العرب اليوم"، أنه يظهر خلال السياق الدرامي إلى أحداث الفيلم في شخصية ناصر وهو موظف في الشهر العقاري ومتزوج وزوجته في الشهور الأخيرة من الحمل وأثناء ذهابه مع زوجته من أجل الولادة تحدث جريمة قتل تغير مجري الأحداث بالفيلم رأس على عقب وتحدث العديد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها حينما يتم طرح الفيلم بالسينمات.

ويُشار إلي أن فيلم "دماغ شيطان" تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل وبطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب ووليد فواز ونادية خيرى وعمرو عابد.

وأفاد عابد على جانب متصل، أنه يستعد خلال الفترة الحالية للتحضير لجزء ثاني من فيلم" أقات فراغ" بعدما حقق الجزء الأول منه نجاح كبير وكان بمثابة انطلاقة لكل النجوم المشاركين فية عام 2006، موضحا أن الجزء الثاني سيناقش العديد من القضايا التي تخص الشباب ولكن بعد المرحلة الجامعية وسيشارك في بطولته نفس فريق الجزء الأول كأحمد حاتم وكريم قاسم وكذلك الكاتب عمر جمال مؤلف الجزء الأول متمنيا أن ينال الفيلم أعجاب الجمهور حينما يتم طرحة بالسينمات.

Advertisements

ويذكر أن فيلم "أوقات فراغ" عُرض عام 2006، وحقق نجاحاً كبيراً رغم اعتماده وقتها على الوجوه الجديدة في طاقم العمل كله، وهو من بطولة أحمد حاتم، وعمرو عابد، وكريم قاسم، وأحمد حداد، وصفا، وراندا البحيري، وطارق التلمساني، وسلوى محمد علي، وتأليف عمر جمال، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج حسين القلا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- باسم سمرة يبدأ تصوير أولى مشاهد "دماغ شيطان"15 نيسان المقبل

- طليق الفنانة رانيا يوسف يًعلّق على أزمة فستانها المثير