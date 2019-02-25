رامي مالك يفوز بجائزة "أوسكار" لأفضل مُمثل

نيويورك - لايف ستايل
فاز الممثل الأميركي، ذو الأصل المصري، رامي مالك، رابطة ممثلي السينما البريطانية الاثنين، بجائزة "أوسكار" القيمة لأفضل ممثل، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي).
وكان مالك يتنافس على هذه الجائزة مع كل من كريستيان بايل وبرادلي كوبر وويليم دافو وفيغو مورتنسن.
وبرز الممثل البالغ من العمر 37 عامًا كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة غولدن غلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.
وينحدر مالك المولود في لوس أنجلوس من أصول مصرية، وقام بدور ميركري المولود لأبوين من الهند هاجرا مع أسرتهما إلى الهند عندما كان في أواخر العقد الثاني من عمره.
وحقق فيلم "بوهيميان رابسودي" نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء العالم، حيث حصد أكثر من 854 مليون دولار من مبيعات تذاكر دور السينما.
وتقام في هذه الأثناء حفلة توزيع جوائز الأوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.
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