المطرب رامي جمال يتعاون مع محمد رحيم في ألبومه الجديد

يتعاون المطرب رامي جمال، في ألبومه القادم، مع الملحن محمد رحيم، وهو التعاون الأول بينهما. ونشر "جمال" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة له مع "رحيم"، معلقًا عليها قائلًا: "يا جماعة وجود أخويا الكبير محمد رحيم في ألبومي اللي جاي بأكتر من أغنيتين بجد حاجة ممتعة فنان عبقري فعلًا دعواتكم".

جدير بالذكر أن آخر ألبوم طرحه رامي جمال كان في العام الماضي بعنوان "ليالينا"، ويضم 17 أغنية وهم: "تعيشي ليا، متكلمناش، لولا، ربطيني، مش كفايه، من كتير، فوق، دي العيون، راح لحاله، ما تظلمنيش، ح اخونك، النظرة الأولى، بحاول أنساكي، أنساها ليه، ليالينا، مفيش منه

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