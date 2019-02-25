شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "هدية من الماضى بـ "نادى سينما الثلاثاء " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض "نادي سينما الثلاثاء" فيلم "هدية من الماضي " للمخرجة كوثر يونس في تمام السادسة مساء بقاعة المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة مع الجمهور، يديرها الناقد السينمائى احمد نبوي والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور النادي.

"نادي سينما الثلاثاء" ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبه يوسف والمراكز الأجنبية بمصر.

فيلم "هدية من الماضي" كان مشروع تخرج المخرجة كوثر يونس من معهد السينما، ويوثق قصة حب حقيقية مر عليها 33 عامًا، وتدور أحداثه حول الدكتور "مختار يونس" فى عيد ميلاده الخامس والسبعين، والذي تأتيه أغرب هدية يمكن أن يتوقعها من ابنته الطالبة بمعهد السينما، وهى تذكرتان إلى مدينة روما فى إيطاليا، حتى يتسنى له أن يبحث عن حبه القديم هناك "باتريشيا" التى يتمنى أن يعيد لها خاتمها الذهبى بعد أن تخلى عنها منذ ثلاثة وثلاثين عاما.