فرح يوسف تنتهى من تسجيل أغنية جديدة مع الشاعر بندر بلحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت نجمة برنامج أراب أيدول فرح يوسف من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «بليز»، وهى من كلمات بندر بلحمر وألحان أحمد سيف وتوزيع جورج يعقوب والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. يذكر أن آخر أعمال المطربة فرح يوسف أغنية "الحكاية" من كلمات الشاعر السيد على، ألحان محمد شحاتة، وأمجد معتز.

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