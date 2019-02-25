شكرا لقرائتكم خبر عن معرض صور وأرشيف أفلام دائم لـ نادية لطفى بـ"كتاب ونقاد السينما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إقامة معرض دائم لصور وأفلام الفنانة الكبيرة نادية لطفي بمقر الجمعية يضم أفلامها وصورا لهذه الأفلام.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض بعرض 25 لوحة تضم خمسين صورة من أفلامها ومنها "بديعة ماصبني"، "على ورق سيلوفان"، "أبدا لن أعود" إنتاج عام 1975، "رحلة داخل امرأة" عام 1978، "قصر الشوق" إنتاج 1967، "وسقطت في بحر العسل" 1977، "نشال رغم أنفه" 1969، "الأخوة الأعداء" 1974، "المومياء" 1968.

Advertisements

اضافة إلى أفلام "وراء الشمس" 1978، "الخائنة" 1965، "النظارة السوداء" 1963، "الناصر صلاح الدين" 1963، "أبى فوق الشجرة" 1969، "للرجال فقط" و"الباحثة عن الحب" 1964، "الأقمر" 1963، "رحلة داخل امرأة" 1960، "حب إلى الأبد" 1959، "حبي الوحيد" 1960، "زهور برية" 1972، "كانت أيام" إنتاج عام 1970.