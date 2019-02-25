شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. ليدي جاجا تهندم "بابيون" رامى مالك فى الأوسكار و"بردو مش مظبوطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل تتويج الفنان المصرى العالمى رامى مالك، مساء أمس، بجائزة أفضل ممثل فى أوسكار 2019، كانت رابطة عنقه محط أنظار عدد من نجوم فى الحفل على السجادة الحمراء، حيث التقطت عدسات المصورين صور لثلاثة أشخاص يعدلون رابطة عنق مالك و يهتمون بأناقته و مظهره.

حيث ظهرت النجمة العالمية والفائزة بالأوسكار ليدي جاجا، وهي تعدل رابطة عنق رامي مالك، وصورة أخرى لشقيق رامي سامي مالك يعدل " بابيون شقيقه "قبل إنطلاق الحفل.

وتوج الفنان المصرى العالمى رامى مالك، مساء أمس، بجائزة أفضل ممثل فى أوسكار 2019، عن فيلم Bohemian Rhapsody، ووجه رامى مالك، خلال كلمته عقب تسلمه جائزة الأوسكار 2019، الشكر إلى والديه وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، واعتزازه بكونه من أصول مصرية.

وحظى الفيلم على إقبال كبير جداً بعد تتويج Rami malek بجائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الأول، بالرغم من أن تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : 55 مليون دولار.

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رامى مالك 2



شقيق رامى مالك



ليدى جاجا تهندم رابطة عنق رامى مالك



ليدى جاجا تهندم رابطة عنق رامى مالك



ليدى جاجا تهندم رابطة عنق رامى مالك



