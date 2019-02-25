محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
هنأت الفنانة سما المصري النجم المصري العالمي رامي مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Bohemian" Rhapsody، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91.
ونشرت "سما" عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة رامي مالك، وعلقت قائلة:" المصري رامي مالك فاز بجائزة الأوسكار، لأول مره في تاريخ مصر يفوز واحد مصري بهذه الجائزة الكبيرة".
وأضافت: " يا جماعة رامي من المنيا بالصعيد...طول عمري أقول الصعايدة جامدين اَه والله:"
وتابعت: " ينضم مالك لقائمة عظماء مصر السادات، زويل، الشعراوي، البابا شنوده، دكتور مجدي يعقوب، نجيب محفوظ، طه حسين، أم كلثوم، العندليب، عمر الشريف، عادل إمام، عمرو دياب، محمد صلاح وغيرهم كثيرون.
وختمت كلامها ممازحة جمهورها:" وطبعا سما المصري معلش دائما بانسى نفسي كده علطول...التواضع عايز مني إيه؟.
وفاز النجم رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "Bohemian Rhapsody"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 والذي أقيم أمس الأحد على مسرح دولبي في هوليوود.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز رامي مالك بـ "الأوسكار".. سما المصري: "الصعايدة جامدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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