ريم البارودي تكشف عن لقبها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

عبرت الفنانة ريم البارودي عن سعادتها باللقب الجديد الذي منحه لها جمهورها، وهو "البارونة"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "ريم" على اللقب قائلة " أولا أنا مش قادرة أعبر عن مدى سعادتي بتقديركم ليا وحبكم ليا ودعمكم المستمر ليا في أصعب أوقاتي وأسعدها".

وأضافت ريم البارودي " إنتو عيلتي مش جمهوري، ورصيدي الوحيد اللي بيقويني ويخليني استمر لقدام علشان أقدملكم الأفضل".

واختتمت تعليقها " أشكركم بجد علي اللقب ده، ويكفيني أساسا حبكم ووفائكم، ربنا يخليكم ليا يا جمهوري الموجود في كل الوطن العربي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي فيلم "خطيب مراتي"، ويشاركها البطولة أحمد سعد، إيهاب فهمي، ندى عادل، العمل من تأليف وإخراج أحمد عفيفي

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