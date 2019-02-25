بهذه الطريقة.. يارا تهنىء الكويت بعيد الوطني الـ58

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية يارا أغنيتها "عاشق وطن اسمه الكويت"، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، احتفالا بالعيد الوطني الـ 58 لدولة الكويت.

وكتبت في تغريدة قائلة: "عاشق وطن اسمه الكويت، لي فيه أهل صحبه وبيت، كل عام وأهلها بألف خير".

يذكر أن الفنانة يارا تستعد لإحياء حفلا ضخما، 1 مارس المقبل، في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.

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