محمد العدل لمصراوي: "مهرجان أسوان لسينما المرأة فكرة جيدة.. وعلى إدارته البحث عن رعاة حتى لا يتوقف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المنتج محمد العدل إن إقامة مهرجان لسينما المرأة بأسوان، فكرة جيدة، والقائمون على المهرجان مازالوا يكونون خبرات.

وأكد "العدل" في تصريحات خاصة لمصراوي أن المهرجان يتطور، وهذه الدورة أفضل من الماضية، والماضية أفضل من الأولى.

وأوضح أن أفضل ما في هذه الدورات الأفلام الجيدة، وكم المدعوين على المستوى الفني، ولكن لا نستطيع الحكم على التجربة إلا بعد انتهائها.

وتابع: "سينما المرأة شيء مهم، لأن المرأة تصنع السينما، والسينما تعبر عن المرأة".

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وعن تخفيض الميزانية في الدورة الجديدة لمهرجان أسوان لسينما المرأة، قال إن تخفيض الميزانية أثر بالفعل، ولا بد للقائمين على المهرجان أن يبحثوا عن طريقة أخرى غير أن تقوم الدولة بعمل المهرجان.

وأضاف: "عشان يكون الكلام أكثر وضوحا، إنت مؤسسة قايمة لها نشاط ومن ضمن نشاطها تعمل مهرجان، ولازم يكون عندك قدرة لأن المهرجان بقالو ٣ سنين لازم يكون سمع، والمفروض إن مصر عرفته ولازم يكون عندك رعاة رسميون يدفعون وبعدها الدولة تدعم، لأن ده اسمه دعم مش تكلفة".

وعن النماذج التي تستحق التكريم خلال الفترات القادمة، قال: "الفنانة الكبيرة سهير المرشدي والفنانة إنعام سالوسة لأنها اسم مهم جدا في عالم الفن، وهناك كثيرات لأنهن أثرين الدراما والسينما".

وأشار إلى إننا نعتمد غالبا على تكريم الاسم، وهذا الأمر به إهدار حق لكثيرين، فهناك نموذج للفنانة عارفة عبدالرسول، والفنانة أسماء إبراهيم على الرغم من أنها لم تعمل بالسينما، فالدراما بشكل عام بها نماذج تستحق التكريم.

واختتم حديثه قائلا: "يكفي النجمة أنها خدت نصيبها، وبقيت نجمة مشهورة، فعلى الصناع أنهم مينبهروش انبهار جمهور".