صورة| إنجي المقدم تهنئ آسر ياسين بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
هنأت الفنانة إنجي المقدم صديقها الفنان آسر ياسين بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت "المقدم" صورة لها مع آسر، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد إلى واحد استمتع معه بالنقاشات الطويلة، وتبادل الأفكار والرؤى، كذلك قضاء أوقات ممتعة معه إلى جانب العمل.. عيد ميلاد سعيد صديقي وأخي الأكثر أصالة ونقاء".
يذكر أن إنجي المقدم تنتظر عرض فيلمها "رأس السنة" بطولة إياد نصار، وهند رضا، ومحمد ممدوح، أحمد مالك، تأليف محمد حفظي.
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