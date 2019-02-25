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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة تحدثت فيها عن رأيها في الفن والقيمة التي يحققها لصاحبه.
وكتبت "الفنّ إنّ لمّ ينقّي روح صاحبه من دناءات الحياة ، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه ".
يُذكر أن الفنانة أصالة نصري أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا، الجمعة 22 فبراير، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة: "الفن الذي لا يرتقي بصاحبه عن الغدر لا قيمة له" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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