محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أشاد الناقد الفني يوسف شريف رزق الله ببرنامج الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، والتي تقام برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، لافتًا إلى أن هذه الدورة لن يتم وضعها في مقارنة مع الدورتين السابقتين؛ لأنهما كانتا للسينما الأوروبية والعربية الأكثر انتشارًا، ولكن تخصيص الدورة الجديدة للسينما الآسيوية سيجعلها الأكثر تميزًا.

وقال رزق الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تخصيص رئيس المهرجان مجدي أحمد علي الدورة الثالثة للسينما الآسيوية، يمنح الجمهورة فرصة كبيرة للتعرف عليها، خاصة وأن هناك العديد من الأفلام الآسيوية المصنوعة بمهارة عالية، وتستحق التكريم".

المهرجان تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، أسسها المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، والمخرج داوود عبدالسيد، والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، والناقدة د. ماجدة واصف، ومدير التصوير وديد شكري والناقدة ماجدة موريس.

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كانت هذه تفاصيل خبر يوسف رزق الله لـ"الخليج 365": "شرم الشيخ السينمائي" لن يُقارن هذا العام بدورتيه السابقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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