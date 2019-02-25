‪بالصورة- مصطفى محفوظ يستقبل طفله الأول "يحيى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استقبل المطرب مصطفى محفوظ، اليوم الاثنين طفله الأول "يحيى".

ونشر مصطفى صورته هو يحمل "يحيى" عقب ولادته مباشرة، وكتب عبر صفحته بموقع فيسبوك: "الحمد لله يحيى مصطفى محفوظ، نورت الدنيا يا حبيبي، ولو عجبكو اسم يحيى أو عندكو اقتراحات لاسم تاني ابعتولي".

Advertisements

يستعد محفوظ لطرح أغنية جديدة، من كلمات محمد سرحان، وألحان مدين، وتوزيع تميم، وذلك بعد نجاحه مؤخرًا في أغنية "لازم توجعيني".

يُذكر أن أخر أعمال مصطفى محفوظ أغنيته "لازم توجعيني"، من كلمات أحمد علاء الدين وألحانه، وتوزيع "زووم".