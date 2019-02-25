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نوال تحتفل بالعيد الوطني الـ58 لدولة الكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة نوال الكويتية أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر، بالعيد الوطني الـ58، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكتبت نوال في تغريدة "يدوم عزك يا أجمل بلاد الكون، كل عام وديرتي بخير في ظل أبونا صباح وولي عهده أبونا نواف، وكل عام والشعب بخير".

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وطرحت نوال الكويتية منذ أيام أغنيتها الجديدة "يدوم عزك"، عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد المريخي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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