شاهد: حليمة بولند على ثلوج لبنان بالشورت القصير

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولندعبر شبكا ت التواصل الاجتماعي، صوراً على ثلوج لبنان، حيث أطلت ببنطال قصير فوق جوارب شبكية، نسقته مع قميص باللون الزهري، بينما حملت معطفها الفرو بيدها.

وتعرضت بولند لحملة انتقادات عنيفة بسبب ما رأته تعليقات كثيرة “جرأة في الصيف والشتاء”، لا سيما أنها نشرت قبل هذه الصور، إطلالة لها بعنوان “ليلة الخميس”.

وفي وقت سابق، تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبولند خلال مشاركتها في إحدى الجلسات مع إحدى المغنيات.

وبدت في المقطع المصور وهي تجلس إلى جانب الأخيرة التي بدأت بأداء أغنية حزينة بصوت مؤثر.