بالصور: الفنان الأميركي بيلي بورتر يحضر حفل جوائز أوسكار بـ فستان رجالي

ظهر النجم العالمي الشهير بيلي بورتر بإطلالة غريبة منفوشة تشبه الفساتين النسائية على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، المقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.

ويقام الحفل دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا، وهناك أيضا فضول بشأن قدرة منظمي الحفل على إعادة هذا الحدث لصدارة المشاهدة التليفزيونية من جديد بعد وصوله لمستوى متدن في العام الماضي.

ومن المعروف أن جائزة الأوسكار تعتبر من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم، وتقدمها سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

