ظهر النجم العالمي الشهير بيلي بورتر بإطلالة غريبة منفوشة تشبه الفساتين النسائية على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، المقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس.
ويقام الحفل دون مقدم للمرة الأولى منذ ثلاثين عامًا، وهناك أيضا فضول بشأن قدرة منظمي الحفل على إعادة هذا الحدث لصدارة المشاهدة التليفزيونية من جديد بعد وصوله لمستوى متدن في العام الماضي.
ومن المعروف أن جائزة الأوسكار تعتبر من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة، ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم، وتقدمها سنويا أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الفنان الأميركي بيلي بورتر يحضر حفل جوائز أوسكار بـ فستان رجالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.