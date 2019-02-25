شاهد.. محمد كريم يهنئ رامي مالك علي جائزة الأوسكار

محمد كريم و رامي مالك

الوفد

نشر الفنان محمد كريم، مقطع فيديو جمعه بـالنجم العالمي رامي مالك، يهنئه علي فوزه بجائزة أحسن ممثل في أوسكار 2019، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق كريم علي الفيديو قائلا: "الشهر الماضي قلت لك إن جائزة الأوسكار في الطريق لك والآن

أنت فائز بها يا أخي.. لقد جعلت 100 مليون مصري يشعر بالفخر بك.. لقد صنعت تاريخ بفوزك بالأوسكار، وأعطيت أملا للنجوم بجميع أنحاء العالم.. فخور وسعيد بك.. مبروك".



جدير بالذكر أن الفنان رامي مالك ذو الأصول المصرية فاز بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، عن دوره في فيلم Bohemian rhapsody، وتعتبر الجائزة أحسن الجوائز الفنية علي مستوي العالم، وبذلك يعتبر مالك أول فنان من أصول عربية يفوز بها.