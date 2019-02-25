في ذكرى ميلادها.. تعرف على الوجه الآخر لـ"شريرة السينما" نجمة إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد شريرة السينما المصرية "الفنانة نجمة ابراهيم"، التي عُرفت بأدوارها القاسية والمرعبة، وعلى عكس الكثيرين لم يحفظ جمهورها عنها إيفيهات مضحكة، لكن هناك جملًا قاسية تليق بملامح وجهها الصارمة مثل "قطيعة محدش بياكلها بالساهل.. بنت الحرام عضتني في إيدي وانا بخنقها تقولش عدوتها"، وغيرها من الجمل التي حُفرت في الأذهان وسيظل يتناقلها الأجيال دائمًا، عن محبه لها واعترافًا بموهبتها المتميزة.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها الوجه الأخر لملكة الرعب والقسوة الفنانة نجمة إبراهيم.

1_نجمة إبراهيم ممثله مصريه من اصول يهوديه، ولدت في 26 مارس 1914.

2_ كانت شقيقتها الكبري الفنانه سرينا ابراهيم هي من شجعها علي الدخول إلي عالم الفن كممثلة.

3_ بدأت حياتها الفنية فى بداية الثلاثينيات من خلال المسرح، بعد ما تركت دراستها الابتدائيه فى مدرسة

الليسيه فى القاهرة.4_ ظهرت لاول مره على مسرح الريحانى الذي انضمت اليه فى رحلتها للإسكندرية.5- فى عام 1929 انضمت لفرقة فاطمه رشدى كمطربه.6_ في عام 1932 عملت مع بديعة مصابني وشاركت بشارة واكيم في أكثر من عمل مسرحي.7_ انضمت لفرقة حسن البارودى عام 1935 ، وفى عام 1944 اشتركت في عروض فرقته المسرحية.8_ كونت فرقة مسرحيه عام 1955، وقدمت مسرحية "ريا و سكينه" على مسرح الهوسابير، حيث قامت بدور "ريا"، وهو نفس الدور الذي جسدته مرتين فى السينما.9_ فى الفتره من 1935 لـ1960 قدمت مع الفرقة القوميه عددًا كبيرًا من المسرحيات منها "الملك لير" و "سافو" و"الاستاذ كلينوف" و "الجريمة والعقاب" و "الاب ليونارد" و "المال والبنون" و "زوج كامل" و "كلنا كدة" و "الست هدى" و "مدرسة الاشاعات" و "المليونير" و "الصحراء" و "الجزاء الحق" و "اللعب بالنار" و "سر الحاكم بامر الله" و "شهرزاد" و "زواج الحلاق" و "القضية" مثلت ادوار مهمه فى مسلسلات "الساقية" و"الضحية" و "الرحيل" .10_ مثلت نجمة إبراهيم في ما لايقل عن 40 فيلما، وكان أول أدوارها في فيلم غادة الكاميليا.11_ رغم قسوه ملامحها إلا انها تحمل في داخلها قلب رحيم، وعُرف عنها أعمالها الخيرية حتي أن كان لها الكثير من المواقف الوطنيه منها أنها تبرعت بعائد الكثير من المسرحيات للجيش المصرى.12_ منحها الرئيس أنور السادات وسام الاستحقاق و معاش استثنائى كتقدير لعطائها الفنى و مواقفها الوطنيه.13_ تزوجت من الفنان "عباس يونس" صاحب احدي الفرق المسرحية فى الخمسينيات.14_ اعتزلت التمثيل بعد إصابتها بأمراض عدة، آخرها الشلل، وظلت 13 سنة، تعاني من المرض حتى وفاتها عام 1979.